Суточная гонка дронов: как прошел фестиваль беспилотных технологий «Россия будущего»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В мероприятии приняли участие сильнейшие FPV-пилоты Белоруссии, Турции и Южной Кореи.

На международном фестивале дронов и беспилотных технологий Rostec Drone Festival «Россия будущего» одним из главных событий мероприятия стала суточная гонка беспилотников. В ней приняли участие сильнейшие FPV-пилоты из России, Белоруссии, Турции и Южной Кореи.

Организаторами фестиваля выступили Федеральный центр беспилотных авиационных систем и Федерация гонок дронов России.

Ключевым соревнованием стал командный зачет в дисциплине «Класс 330». Участники управляли квадрокоптерами с диагональю 330 миллиметров. По правилам гонки за 12 часов каждый пилот должен был провести в воздухе не менее 90 минут. Такой формат позволил распределить нагрузку между спортсменами и сделал командную тактику одним из главных факторов успеха.

Победу одержала команда «МЭД», в состав которой вошли пилоты из Московской и Белгородской областей. Спортсмены преодолели 963 круга.

Лучший пролет соревнований показал чемпион России и международной лиги по гонкам дронов Александр Холкин — один из кругов он прошел за 35,207 секунды.

Второе место заняла команда «Бослипо» из Ленинградской и Новосибирской областей, показав результат в 904 круга. Бронза досталась интернациональной команде «Феникс Рейсинг», которая преодолела 747 кругов. За нее выступали два пилота из Южной Кореи, два россиянина и спортсмен из Турции.

Лучшим пилотом турнира признали 19-летнего Матвея Садовникова из команды «Старая гвардия». Общее время его полетов составило четыре часа 45 минут 36 секунд.

Отдельно на фестивале работала интерактивная зона. Посетители могли принять участие в мастер-классах по сборке беспилотников, попробовать дрон-баскетбол и другие активности. Кроме того, гости увидели выступления радиоуправляемых вертолетов, пролет авиации с флагами России и Москвы, Tesla-шоу и концертную программу.

Чемпионка России и лучшая девушка-пилот страны 2025 года Арина Куракова назвала гонку испытанием на терпение и силу воли. Она также подчеркнула, что пилотам важно разбираться в устройстве беспилотников, поскольку во время соревнований неисправность техники необходимо устранить максимально быстро.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что госкорпорация выпускает десятки типов беспилотных платформ, причем значительная часть компонентов является отечественной.

«Развитие беспилотной отрасли требует не только новых технологий, но и сильных специалистов. И такие соревнования <…> позволяют формировать необходимые компетенции и привлекать в отрасль талантливую молодежь», — подчеркнул Чемезов.

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