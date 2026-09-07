Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости страны

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер отметил, что отношения между государствами успешно развиваются.

Президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Лулу да Силву с Днем независимости страны. Об этом сообщили в Кремле.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Бразилии — Дня независимости», — сказано в телеграмме.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Бразилией успешно развиваются в духе стратегического партнерства. Наши страны активно сотрудничают по самым разным направлениям. Кроме того, Москва и Бразилиа, как отметил глава российского государства, координируют свои усилия в рамках ООН, БРИКС и других объединений.

Президент РФ выразил надежду на то, что конструктивная работа в этом плане продолжится и в дальнейшем. По его словам, она отвечает не только интересам двух стран, но и идет в русле построения более справедливого многополярного миропорядка.

Еще Путин пожелал Лула да Сильве здоровья и успехов, а народу Бразилии — процветания.

Ранее президент России обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Он поздравил своего коллегу с важным событием — 35-летием провозглашения независимости Узбекистана. Путин отметил, что между Москвой и Ташкентом налажено продуктивное сотрудничество во всех ключевых сферах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.