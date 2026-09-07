Грозит новый сход лавины: в Кабардино-Балкарии продолжаются поиски пропавших альпинистов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Операция ведется в сложных условиях — там непростой рельеф.

В горах Кабардино-Балкарии спасатели в эти минуты продолжают поиски группы альпинистов. Огромная лавина накрыла их еще накануне вечером. Работа осложняется рельефом и новой лавинной опасностью. Группировку спасателей уже усилили — в районе работают около тридцати специалистов.

Те туристы, кого удалось спасти, доставлены в Нальчик и сейчас под наблюдением врачей. Детали поисковой операции — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Очевидцы сняли момент схода лавины. Она срывается со склона и за считанные секунды накрывает все на своем пути. Снежная масса несется вниз, поднимая огромное белое облако.

Это гора Мижирги. Лавина накрыла группу, которая проходила маршрут в высокогорье. По информации журналистов, семь человек погибли, троих сразу же удалось спасти. Там были и другие альпинисты, они все еще остаются под толщей снега.

В Республиканскую клиническую больницу в Нальчике доставили альпинистов, пострадавших при сходе лавины в Безенгийском ущелье. Их сразу же прооперировали, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Трое из них остаются тяжелыми, стабильными. И трое из них еще в „желтой“ зоне, стабильные, планируются к выписке», — рассказал заместитель главного врача по хирургии РКБ КБР Заурбек Лукьянов.

Пострадавших эвакуировали с горы вертолетом МЧС. На место направили спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Работу усложняет сложность рельефа в условиях лавинной опасности. Проходит наращивание группировки сил и средств», — рассказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по КБР Хасен Карабов.

Безенгийское ущелье — один из самых высокогорных районов Кавказа. Здесь проходят сложнейшие альпинистские маршруты. В Безенги приезжают не новички, а опытные спортсмены — те, кому мало просто подняться на вершину. Каждый, кто здесь покоряет горы, должен обладать техникой, выдержкой и умением работать со скалой и льдом.

«Если вы посмотрите статистику, то каждые три-четыре года там подобные происшествия происходят. Но не всегда люди погибают», — сказал мастер спорта России по альпинизму Егор Матвеенко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты установят обстоятельства трагедии и проверят, были ли нарушения требований безопасности, которые привели к гибели людей.

Пострадавшие альпинисты сейчас под наблюдением врачей. В горах в эти минуты продолжаются поиски пропавших. С утра к месту схода лавины с утра направили дополнительные силы и вертолет. Спасатели надеются, что смогут найти выживших.

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