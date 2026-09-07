Не избавит от ипотеки: как делятся квартира и кредитный долг после развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Фактический момент прекращения совместной жизни тоже может иметь значение.

Развод не освобождает супругов от обязательств по ипотечному кредиту. Пока долг перед банком не погашен, бывшие супруги остаются связаны общими финансовыми обязательствами. Об этом Газета.ру рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования Наталья Газетдинова.

По ее словам, приобретенная в браке квартира считается совместным имуществом супругов, как и оставшаяся по ней задолженность. При этом банк не обязан менять условия кредитного договора после развода.

«По Семейному кодексу, все, что приобретено в браке, считается совместной собственностью, а значит, и квартира, и остаток ипотеки — общее имущество и общее обязательство», — отметила эксперт.

Даже если суд определит доли бывших супругов, изменить состав заемщиков или порядок выплат можно только с согласия банка. Если один из созаемщиков перестанет вносить платежи, кредитная организация вправе потребовать погашения задолженности от второго.

При длительной просрочке квартира, находящаяся в залоге, может быть выставлена на торги.

Газетдинова также обратила внимание на то, что при разделе имущества суды могут учитывать не только формальный принцип равенства долей. В частности, значение имеют фактический вклад каждого супруга, ведение домашнего хозяйства и уход за детьми.

Важным обстоятельством может стать и момент прекращения совместного проживания. Имущество, приобретенное после фактического разъезда, в некоторых случаях могут признать личной собственностью.

Эксперт назвала несколько способов решить вопрос с ипотечной квартирой. Один из вариантов — продать жилье с согласия банка, погасить кредит, а оставшиеся средства распределить между супругами в соответствии с их долями.

Другой сценарий — выкуп доли одного супруга другим. В таком случае банк должен оценить, сможет ли оставшийся заемщик самостоятельно погащать ипотеку.

«Самый рискованный путь — совместное погашение кредита без раздела имущества. При просрочке банк требует всю сумму с любого из созаемщиков, и суды могут затянуться на годы», — предупредила Газетдинова.

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