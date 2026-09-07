Находка возрастом 170 миллионов лет: что обнаружили в Дагестане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ученые исследуют возможные следы динозавров.

Обычная фотография из Дагестана неожиданно открыла ученым целую страницу времен юрского периода. На камнях там обнаружили десятки следов древних животных возрастом около 170 миллионов лет. Среди них специалисты увидели и те, что могут принадлежать хищным динозаврам.

Если эту версию подтвердят, подобная находка станет первой в нашей стране. В уникальной доисторической загадке разбирался корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Кто оставил эти следы, стало известно только сейчас. Хотя им миллионы лет. Одним из первых их заметил местный фотограф Мурад Магомедов. Сфотографировал и выложил снимки в сеть.

«Уже, на самом деле, нашли много. Местные видели здесь пару только. А вот специалисты обнаружили очень много. Очень много здесь видать. Они говорят, что здесь берег был. Вот, судя по этим, берег моря древнего», — сказал фотограф Мурад Магомедов.

Фотографии Мурада увидел молодой палеонтолог Максим Фонькин. И сразу приехал сюда.

«Это был пляж в мезозойскую эпоху. Кавказ представлял из себя архипелаг, несколько островов. И по пляжу ходили животные, динозавры. Здесь, возможно, есть следы еще крокодиламорфов», — сказал палеонтолог Максим Фонькин.

Теперь ученым остается установить главное — когда это произошло. Приблизительный возраст пока очень примерный — 170 миллионов лет. Это ранний или средний юрский периоды. Точный возраст помогут установить аммониты, такие окаменелости древних моллюсков, найденные здесь же.

«Да, тут с аммонитами. Все чудесно. По ним вот будем… Это руководящая окаменелость. По ним по литературе точно можно будет понять, какого это возраста», — добавил Максим Фонькин.

Но возраст — не единственная загадка. Некоторые отпечатки могут принадлежать хищникам. И если ученые подтвердят свою версию, находка будет уникальной для России.

«Это дилофозавриды могли быть. Причем, если так, это первое свидетельство присутствия дилофозавридов вообще на территории России», — сказал палеонтолог.

То есть, по версии специалистов, когда-то по этим местам ходили дилофозавриды — вот как они выглядели — это древние хищные динозавры, жившие в юрском периоде.

Миллионы лет назад Кавказ был дном древнего океана. В его водах жили самые разные морские динозавры и моллюски. Со временем океан Тетис исчез, земная кора изменилась, выросли горы, а подводные обитатели застыли в камне и до сих пор сохранились прямо здесь, у нас под ногами.

В конце лета в Дагестане завершилась большая палеонтологическая экспедиция. Ученые обнаружили останки древнего кита и других животных.

«Дельфин и тюлень — и кость у нас вообще в коллекции не было, и они очень редкие, эти находки. Нашли мы в Левашинском районе кость акулы. Это тоже вообще не было, так сказать, в Дагестане. Это тоже очень, значит, необычно», — сказала заместитель директора Национального музея Республики Дагестан Муслимат Халимбекова.

Пока ученые ищут новые доказательства, энтузиасты собирают их буквально по всему региону. Местный житель Омар Хаписов собирал окаменелости годами и открыл музей прямо в гараже.

В сельском палеонтологическом музее более двух тысяч самых разных экспонатов. Вот самый ценный и уникальный — это скелет ихтиозавра, который жил на территории современного Дагестана 100 миллионов лет назад, когда здесь еще был океан Тетис.

Окаменелостями Омар занимается не первый год, но следов динозавров никогда не находил.

«Ничего исключать нельзя, потому что суши тоже могли реками заноситься животные сухопутные и попадать в океан. Это нельзя исключить, можно и сухопутных найти», — сказал палеонтолог-любитель, создатель палеонтологического музея в селе Нижнее Чугли Омар Хаписов.

Если ученые подтвердят, что среди них действительно есть дилофозавриды, для российской палеонтологии это станет открытием национального масштаба. Ведь до сих пор их в стране еще не находили.

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