Партия Мерца потерпела тяжелое поражение на выборах в Германии

Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

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АдГ получила 43,8% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

В Германии для соратников Фридриха Мерца — политический разгром. По предварительным данным, на выборах в Саксонии-Анхальт оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала около 44% голосов и больше чем вдвое обошла ХДС, который годами называли по сути правящей партией.

Она получила 18%. А ведь еще пять лет назад среди населения АдГ была едва ли не аутсайдером. Но теперь «Альтернатива для Германии» не просто показывает исторический результат — ей не хватает лишь нескольких мандатов до абсолютного большинства в земельном парламенте. И это — не региональная сенсация, а начало тектонических процессов для всей страны.

Недовольство политикой Берлина превращается в реальную заявку оппозиции на власть. Впереди — новые голосования в других районах, где АдГ готово закрепить успех. А затем — главный рубеж — выборы в Бундестаг, на которых популярность партии может изменить расклад сил во всей Германии. Почему избиратели так резко отвернулись от канцлера — выяснил европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Это уже не просто триумф АдГ, а политический разгром партии Фридриха Мерца. 44,5 против 18,5. Правые более чем вдвое опережают ХДС, в которой председательствует канцлер.

«Это историческая сенсация для нашей прекрасной федеральной земли. Люди совершенно ясно показали, что наконец хотят политических перемен. И прежде всего они показали, что хотят этих перемен вместе с нами. Мы получили именно такой результат выборов, какого и хотели», — сказал представитель партии АдГ Ульрих Зигмунд.

В штабе христианских демократов все читается по лицам — всеобщее уныние, какое уж там ликование.

«Прежде всего, мы живем в демократии, и я хочу поздравить победителя выборов. Победитель — АдГ, которая теперь является крупнейшей политической силой в ландтаге Саксонии-Анхальт», — сказал немецкий политик, член Христианско-Демократического союза Германии Свен Шульце.

Непросто проигранные выборы, а политический шок. Не помогла даже субботняя 15-тысячная мобилизация против «Альтернативы для Германии». Сегодня центральная площадь в Магдебурге безмолвствует. Немая сцена. Почти.

«У меня нет слов. Сопротивление в любом случае продолжится. Мы не позволим себя запугать и сломить. Эта праворадикальная, фашистская АдГ должна отсюда исчезнуть. У нее здесь нет права на существование», — сказал протестующий.

Не собираясь мириться с результатами этих выборов, под окнами Ландтага, в который и проходили выборы, раскладывают огромную радугу с надписью и камни. «Wir bleiben bunt» — «Мы остаемся за многообразие».

В бюллетене, конечно, не было фамилии Фридриха Мерца. Но политически он присутствует почти в каждой интерпретации этого результата.

«Фридрих Мерц — самый непопулярный канцлер Германии со времен Второй мировой войны. С одной стороны, ему, таким образом, уже нечего терять, но с другой — он, конечно, сейчас может окончательно потерять свой авторитет на фоне ожидаемой крупной победы АдГ», — сказал немецкий политолог Ральф Нимайер.

Немецкая пресса уже не выбирает выражений.

Bild: «Электоральная бомба: АдГ уполовинила ХДС».

Süddeutsche: «Так близко к власти „Альтернатива“ еще не была».

Financial Times еще перед голосованием называла канцлера обузой для собственной партии.

А теперь Welt предупреждает: «Для Мерца становится жарко».

Слишком жарко. Сентябрьские выборы так и называли — большим тестом для федерального центра — и провалили первую же крупную восточногерманскую кампанию осени.

«Я думаю, дело в ощущении, что политика, что традиционные партии оставили их позади и больше не представляют их интересы», — сказал житель Германии.

И стоит, конечно, учесть, что это вообще за земля такая — Саксония-Анхальт. В непосредственной близости аэропорт Лейпциг, который сейчас фигурирует исключительно из-за дронов со взрывчаткой и нового разрыва с Россией, что, кажется, совсем не прибавило власти пунктов. А сам Магдебург — город, переживший совсем недавно теракт на Рождественской ярмарке и уже гудевший на Мерца по случаю его приезда на первую годовщину трагедии.

По текущему раскладу АдГ крайне близка к абсолютному большинству, но пока его не достигает. И парадокс немецкой системы в том, что победить на выборах и получить власть здесь не одно и то же. Премьер-министра выбирает новый ландтаг тайным голосованием, все будет зависеть от финального распределения депутатских кресел и возможных анти-АдГ-коалиций.

«АдГ, так или иначе, скорее всего, будет участвовать в правительстве или даже сформировать правительство. Думаю, сейчас это уже можно с достаточно большой уверенностью предположить», — сказал немецкий политолог Айке Хамер.

В случае же уверенной победы правых в Саксонии-Анхальт это будет революционный переворот и полная противоположность федеральному центру: ужесточение миграционной политики и депортации; ограничения для украинцев; более консервативная семейная политика; курс на восстановление отношений с Россией и критика санкций.

«Потому что наша цель — проводить разумную, консервативную и свободолюбивую политику для Саксонии-Анхальт и для Германии, чтобы у наших детей и семей было лучшее будущее. Потому что мы, немцы, заслуживаем хорошего управления, ведь мы любим свою страну», — сказала сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

Однако при любом финальном раскладе правящая элита погружается в хаос и кризис. Впереди выборы в Берлине и Мекленбург-Передняя Померания. Уже сейчас там канцлера держат на дистанции, называя его политическим «балластом», а толпа освистывает его и требует отставки. И ужас для Мерца еще и в том, что о смене настолько непопулярного канцлера в открытую начинают задумываться его же соратники.

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