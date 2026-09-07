Кремль передал сигналы Киеву и Вашингтону: итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Затем американские посланники отправились в Киев.

Теперь многое будет зависеть от того, к каким выводам после этой поездки придет Вашингтон. А вот о чем говорили в Кремле и что за сигналы прозвучали во время встречи Владимира Путина с американской делегацией, расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

В Красной гостиной Кремля принимали самых важных гостей: там Сталин общался с Черчиллем, а Горбачев — с Рейганом. Нынешняя встреча показалась весьма теплой — тем более что Владимир Путин после обмена рукопожатиями сердечно поприветствовал американцев в Москве. По-хозяйски, но с уважением отодвинул стул для кого-то из американской делегации. Но сердечность сердечностью, а встретились чтобы говорить по делу.

«Ситуация, конечно, непростая, с которой предстоит сегодня разбираться. Прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединенных Штатов господину Трампу», — сказал Владимир Путин.

Сказал спасибо и Уиткофф. За собственную безопасность: им с Кушнером предстоит еще визит в Киев, и Москва согласилась трое суток не наносить ударов по столице Украины.

«Нам эта просьба поступила по официальным каналам — и по каналу спецслужб, и по каналу Министерства иностранных дел. Прекратить удары по Киеву. Я выдал соответствующую команду. Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», — сказал Владимир Путин.

Кушнер на камеры молчал — в конце концов журналистам показали только протокольную часть. Когда дошло до конкретики, двери закрыли. Поэтому не очень понятно, что было в папке, которую зять Трампа единственный раз выпустил из рук только за кремлевским столом — а до этого не выпускал, ни когда выходил из самолета, ни когда обедал в ресторане, ни когда прохаживался по Москве. А говорили в Кремле три часа и десять минут. Некоторый свет пролил помощник президента.

«С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры Юрий Ушаков назвал своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Встреча, по его словам, была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

«Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, — а именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», — добавил Юрий Ушаков.

Обсуждались не только Украина, но и российско-американские контакты. Уиткофф поблагодарил Москву за освобождение бывшего морпеха Боба Гилмана, осужденного в России на десять лет. А еще в составе делегации был замглавы минфина Джин Ланг. С Путиным не общался, но приехал. Западные СМИ считают, что сам этот факт свидетельствует о том, что в числе прочего обсуждались американские санкции против России. Уиткофф в какой-то момент позволил себе лирическое отступление.

«Мы ждали этой встречи сегодня, и мы говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных. Благодарю вас, господин президент. Президент Трамп попросил меня передать вам самые наилучшие пожелания», — сказал Стивен Уиткофф.

Теперь будем смотреть, к чему приведут беседы американцев в Киеве, куда они отправились из Москвы через польский Жешув. Но уже тот факт, что они поехали сначала в Москву, а уже потом на Украину — в дипломатическом мире называют расстановкой приоритетов.

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