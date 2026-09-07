Двое уже погибли: спасатели ищут 10 туристов, пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В МЧС выясняют, была ли группа «альпинистов» зарегистрирована.

В Кабардино-Балкарии врачи делают всt возможное для спасения пострадавших при сходе лавины. В больницу Нальчика доставили троих туристов. К этому часу известно, что еще двое погибли, а десять — остаются под завалами снега.

МЧС усиливает группировку спасателей — готовится подняться в воздух вертолет, на земле работают около 30 специалистов. Все произошло накануне — лавина рухнула почти с отвесного склона, из-за чего ее мощь возросла многократно.

В МЧС выясняют, была ли группа туристов зарегистрирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, свою работу также ведет прокуратура республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС