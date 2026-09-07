Житель Биробиджана убил женщину и спрятал останки в разных частях города

Фото: www.globallookpress.com/Patrick T Fallon

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Рецидивист задушил 47-летнюю знакомую во время застолья, а потом расчленил.

В Биробиджане задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Жертвой стала 47-летняя женщина.

Обстоятельства преступления

По версии следствия, в ночь на 6 сентября 2026 года мужчина распивал спиртное в своей квартире вместе с новой знакомой. Во время застолья между ними возник конфликт, переросший в ссору, в ходе которой подозреваемый задушил женщину.

Испугавшись ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления. Он расчленил тело и спрятал фрагменты в разных частях города. Первые сообщения об обнаружении человеческих останков поступили в полицию 6 сентября — их нашли в районе улицы Шолом-Алейхема в микрорайоне «Почта».

Задержание и расследование

Благодаря оперативным действиям полиции личность и местонахождение подозреваемого установили в течение нескольких часов. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Биробиджана. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, ему грозит до 15 лет колонии. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Истре суд арестовал 65-летнего мужчину по обвинению в убийстве супружеской пары. Преступление произошло в конце августа в частном доме: подозреваемый застрелил знакомых во время ссоры, а затем расчленил тела и закопал останки на своем участке.

Правоохранители установили, что потерпевшие в день исчезновения находились в доме обвиняемого. В ходе обыска на его участке обнаружены фрагменты тел. Мужчина признал вину и пояснил, что причиной конфликта стал раздел земельного участка и долговые обязательства.

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