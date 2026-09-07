Офис подождет: юрист расскзал, когда можно опаздывать на работу без последствий

Юрист Южалин: опоздать на работу можно только по уважительной причине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Примечательно, что именно работодатель решает, какая причина опоздания — уважительная.

Опоздать на работу без последствий можно только по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

К уважительным причинам относятся опоздания, предварительно согласованные с работодателем, а также связанные с выполнением государственных или иных обязательств. Также уважительными считаются опоздания из-за необходимости посетить врача по назначению или вследствие обстоятельств непреодолимой силы: поломки транспорта, неблагоприятных погодных условий или чрезвычайных ситуаций.

Решение о том, является ли причина уважительной, принимает работодатель. Если он признает причину неуважительной, работник может оспорить это в суде. При повторных опозданиях и наличии неснятого дисциплинарного взыскания работодатель вправе уволить сотрудника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. Конкретное количество опозданий для увольнения законом не установлено — важен факт повторности нарушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работающие россияне могут взять оплачиваемый выходной на диспансеризацию. Для этого необходимо заранее подать письменное заявление со ссылкой на соответствующу статью Трудового кодекса и указать дату. Большинству работников такой день положен раз в три года. Сотрудники старше 40 лет могут брать его ежегодно, а пенсионеры и предпенсионеры — два дня.

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