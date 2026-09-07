Экстрасенс Елена Голунова ушла от мужа с тремя детьми и одним чемоданом

Фото: Instagram*/golunovaofficial

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Финалистка «Битвы экстрасенсов» заявила, что после второго развода осталась ни с чем, но судьба бывшего сложилась хуже.

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова рассказала в своем подкасте о разрыве со вторым мужем. По собственным словам, она покинула мужчину с одним чемоданом и тремя детьми, сознательно отказавшись от претензий на совместную квартиру, чтобы у экс-супруга было где встретить старость.

Как сообщает 7Дней.ru, у него быстро появилась новая жена, значительно моложе предыдущей. Она переписала на себя недвижимость и земельный участок, и теперь, по иронии судьбы, Дмитрий остался ни с чем. Голунова поделилась, что бывший муж звонил ей со слезами и жаловался на предательство предприимчивой пассии.

«Ты так боялся, что помрешь, а наши дети будут на что-то претендовать?» — привела она свой ответ.

Реакция мужчины, призналась ведьма, повергла ее в шок: «Я был под воздействием». При этом Елене осталось только недоумевать, ведь за их плечами — 19 лет совместной жизни.

Сама Голунова давно и благополучно устроила свою личную жизнь, сейчас она счастлива в третьем браке. Шесть лет назад сибирская ведьма родила дочь Милану, а в 2021-м — сына Андрея. Старший сын Елены — известный экстрасенс, звезда реалити-шоу «Дом-2» и телеведущий Влад Кадони.

Ранее, писал 5-tv.ru, победитель шоу «Битва сильнейших» Влад Череватый признался, что пытался приворожить Анну Седокову. Он заявил, что хотел развернуть ситуацию так, чтобы певица сама обратила на него внимание.

По словам экстрасенса, нужного эффекта он пока не достиг. Несостоявшийся кавалер убежден, что певица еще не осознала на себе его «чары». Сама Седокова раскритиковала его за странные поступки на съемках и обвинила в использовании способностей во вред другим участникам.

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