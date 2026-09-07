В России изменятся правила допуска к донорству крови с 2027 года

Дрожжина: в России с 2027 года изменятся правила допуска к донорству крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Временный запрет на сдачу крови коснется тех, кто принимает определенные лекарства и перенес стоматологические процедуры.

С 1 января 2027 года вступает в силу новый порядок допуска граждан к донорству крови и ее компонентов. Как объяснила журналистам РИА Новости член думского комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, поправки призваны актуализировать нормы и усилить защиту здоровья обеих сторон процедуры.

Перечень временных медицинских отводов стал шире. В него добавили прием отдельных групп препаратов — глюкокортикостероидов и дерматотропных средств, а также ряд диагнозов, включая псориаз, дерматит, хронический бронхит и язву роговицы. Кроме того, временно не допустят к сдаче крови после амбулаторных стоматологических вмешательств и операций на глазах.

Обновили и список бессрочных противопоказаний: в нем уточнили формулировки по инфекционным, аутоиммунным, неврологическим, сердечно-сосудистым и другим патологиям, привязав их к классификатору болезней МКБ-10.

Изменится и процесс оформления документов. Теперь для постановки на учет донору нужны паспорт и СНИЛС. Анкету, добровольное согласие и согласие на обработку персональных данных разрешат заполнять в электронном виде с подтверждением простой электронной подписью.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее докладывала президенту, что за последние пять лет число доноров в стране увеличилось более чем на 20%, превысив 1,5 миллиона человек в год. Также агентство освоило выпуск сухой плазмы, пригодной для переливания людям с любой группой крови — только в 2026 году военным передали 13 тысяч таких доз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как донорство создает семьи. Американка Бруклин Дотсон собралась замуж за своего избранника Ноа Уотерса, чей брат спас ей жизнь. В детстве врачи диагностировали у девушки редкое заболевание печени. В 2003 году десятилетний Майкл Уотерс трагически погиб, его органы спасли несколько человек, включая Бруклин.

Будущие супруги знали друг друга с детства, но их дружба переросла в любовь уже во взрослом возрасте. Родственники считают, что в этой истории есть божественный замысел. Бруклин призналась, что для нее символично принять фамилию человека, подарившего ей второй шанс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.