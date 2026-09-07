Кейн Парсонс вернется к режиссуре и снимет вторую часть своего хита Backrooms

Фото: Кадр из к\ф «Закулисье реальности», реж.: Кейн Парсонс, 2026г.

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Автор хоррора, созданного им в 16 лет, продолжит сотрудничество со студией A24 в работе над сиквелом.

Ютубер, музыкант и режиссер Кейн Парсонс официально утвержден режиссером фильма Backrooms 2 для студии A24 (дословный перевод «Подсобные помещения», в российском прокате первая часть вышла под названием «Закулисье реальности». — Прим. ред.). Об этом эксклюзивно сообщил портал Dread Central со ссылкой на собственные источники. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Парсонс стал сенсацией, когда в 2022 году в возрасте 16 лет загрузил на YouTube короткометражку The Backrooms, основанную на одноименной интернет-мифологии. Оригинальное девятиминутное видео набрало около 80 миллионов просмотров. Позже права на проект приобрела A24, и Парсонс снял свой первый полнометражный фильм, еще будучи подростком.

Картина стала рекордным хитом для студии и превратила эксперимент юного автора в полноценную франшизу. Первая часть при бюджете около десяти миллионов долларов собрала более 394 миллионов в мировом прокате, и поклонники с нетерпением ждали дальнейшего развития сюжета.

Парсонс никогда не скрывал, что фильм — лишь начало. Он также отмечал в своих интервью, что по контракту должен снять продолжение. Сиквел расширит историю, введенную в первом фильме, где появилась научно-исследовательская организация Async, которая изучала загадочное паранормальное явление — Закулисье. Парсонс разрабатывает новый проект с продюсером Осгудом Перкинсом, который был его наставником во время создания первого фильма.

Фильм «Закулисье реальности» рассказывает о Кларке (его сыграл Чиветель Эджиофор. — Прим. ред.), владельце мебельного магазина, который находит в своем подвале проход в аномальное пространство — Закулисье: бесконечные желтые коридоры и пустые комнаты, искаженно отражающие реальность и внутренние травмы людей. Пытаясь укрыться от личных проблем, герой все глубже погружается в эту зону, а его психотерапевт Мэри отправляется на его поиски и сталкивается не только с пугающими порождениями Закулисья, но и со своими собственными демонами.

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