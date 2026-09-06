Yle: Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из РФ до 9999 года

Фото: www.globallookpress.com/hutchison

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Национальный архив республики закрыл удаленный доступ к миллиону страниц документов.

Национальный архив Финляндии (НАФ) ограничил доступ к копиям исторических материалов, полученных из России. Как сообщает телерадиокомпания Yle, доступ к документам, охватывающим период с 1500 по 1990 годы, теперь ограничен до конца 9999 года. В академической среде это вызвало тревогу за будущее исторической науки в стране.

Речь идет о миллионе страниц документов, которые начали поступать в Финляндию в 2005 году в рамках сотрудничества с российскими архивами. Ранее доступ к ним можно было получить удаленно, но теперь, согласно новому регламенту, ознакомиться с материалами можно только в читальных залах НАФ.

Профессор истории Дмитрий Фролов, до 2022 года работавший в НАФ, предположил, что ограничения связаны с самоцензурой. Директор архива Пяйви Хаппонен заявила, что ограничения основаны на ранее заключенных договоренностях, а после 2022 года контактов с Россией не было. По ее словам, в будущем сотрудники архива планируют создать защищенную среду для удаленной работы.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Финляндии Александер Стубб назвал заявления о якобы агрессивных планах Москвы в отношении стран НАТО бездоказательными. Он отметил, что не видит фактов, подтверждающих такие утверждения, и лично не верит в возможность нападения России на государства альянса.

В западных СМИ и выступлениях политиков звучали предположения о возможном конфликте. В частности, бывший премьер Великобритании Кир Стармер называл гипотетическим сроком 2030 год. Однако в руководстве НАТО заявляли, что не располагают данными о подготовке Москвы к нападению.

Российские власти неоднократно отвергали подобные инсинуации. Президент РФ Владимир Путин называл распространяемые слухи абсурдом и провокацией. Он также выражал готовность к закреплению взаимных обязательств о ненападении.

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