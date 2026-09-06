«Бросил себе вызов»: Марк Тишман тренируется трижды в неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В детстве артист часто болел и всегда считал физические нагрузки самой сложной для себя частью работы над собой.

Заслуженный артист России Марк Тишман поделился, что последние полтора-два года регулярно занимается спортом и посещает спортзал три раза в неделю. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова.

«Последние полтора-два года в мою жизнь вошел спорт. Я очень много занимаюсь спортом, три раза в неделю я стараюсь быть в спортзале», — рассказал певец.

Артист объяснил, что занятия стали для него своеобразным личным вызовом. В детстве Тишман часто болел и всегда считал физические нагрузки самой сложной для себя частью работы над собой. При этом заучивание текстов, подготовка концертов и создание новых проектов, по его словам, даются ему значительно легче.

«Все, что связано с телом, это мне не просто дается. И я решил бросить себе этот вызов», — отметил он.

Сейчас Тишман делает упор на силовые тренировки. По его словам, рабочие веса уже нельзя назвать маленькими: например, от груди он жмет около 60 килограммов.

Певец также связал свое увлечение спортом с желанием поддерживать хорошую физическую форму и заботиться о долголетии. Он отметил, что для него важны как интеллектуальная активность, так и развитие мышц.

«Я уже приближаюсь к возрасту московского долголетия. <…> Все вокруг ученые говорят, что номер один для долголетия — это мозг, а номер два — это мышцы», — подчеркнул певец.

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