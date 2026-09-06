Японский профессор возложил на СССР ответственность за атомные бомбардировки

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

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По его мнению, удары по Хиросиме и Нагасаки были связаны с опасениями из-за усиления советского влияния в Азии.

Японский профессор Университета Васэда Тэцуо Арима заявил, что Россия несет ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Об этом ученый написал на своей странице в соцсетях.

«Если бы Советский Союз не нарушил Ялтинское соглашение и не расширил быстро свое влияние, то атомная бомба не была бы сброшена на Японию… Россия несет ответственность за атомные бомбардировки», — написал он в личном блоге.

При этом японский ученый считает, что применение атомного оружия не было необходимым условием для капитуляции Японии. По его версии, бомбардировки использовали как средство запугивания на фоне опасений из-за усиления советского влияния в Азии после поражения Японии во Второй мировой войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала формулировки премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая, говоря о трагедии Нагасаки, не назвала государство, применившее атомное оружие.

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