Деньги на ветер: Украина потеряла 1,2 млрд долларов при закупках оружия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Аудит выявил заключение контрактов с посредниками вместо прямых сделок с производителями.

Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности при закупках вооружений в 2024 году. Об этом сообщила американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на изученные журналистами материалы официального аудита.

По данным издания, аудит выявил систематические переплаты за военную технику, использование сомнительных посредников вместо прямых контрактов и сотрудничество с компаниями, которые ранее не выполняли условия поставок.

В частности, при закупке ракет на сотни миллионов украинское агентство оборонных закупок заключило договор с чешской фирмой-посредником, хотя существовали более дешевые предложения, в том числе прямой контракт с предприятием-производителем.

Еще один случай связан с поставкой беспилотников. Компания не доставила ни одного из 600 заказанных аппаратов, но после этого получила новый контракт еще на 1950 дронов. В установленный срок она передала только 50 единиц.

Аудиторы также установили, что профильное ведомство регулярно заключало договоры с 18 предприятиями, которые уже имели подтвержденную историю невыполнения обязательств. Шесть из них ни разу полностью не выполнили условия контрактов, однако чиновники продолжали заключать с ними новые соглашения.

По мнению аналитиков, выявленные схемы и кумовство негативно влияют на боеспособность украинских вооруженных сил и усиливают недовольство западных партнеров, финансирующих оборонный бюджет страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министры обороны стран Евросоюза не смогли принять решение по Украине на неформальной встрече. Накануне Владимир Зеленский попросил Брюссель направить более двух миллиардов евро из ранее одобренного пакета помощи на закупку ракет для комплексов Patriot. Однако американское вооружение не соответствовало действующей системе финансирования ЕС. В результате согласованные средства пока не были направлены Киеву.

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