СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на рынок в Энергодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Следователи уже приступили к сбору доказательств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ („Террористический акт“), в связи с атаками вооруженных формирований Украины по месту массового скопления мирных граждан в городе Энергодаре», — говорится в сообщении.

Следователи уже проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств. Специалистам предстоит установить тип и модель беспилотников, использованных при атаке, а также восстановить все обстоятельства произошедшего.

Сегодня беспилотник ВСУ ударил по рынку в Энергодаре. По уточненным данным, в результате атаки пострадали шесть человек.

Мужчина 1979 года рождения получил тяжелые ранения и находится в крайне тяжелом состоянии. Также травмы средней степени тяжести получили пять женщин.

После первого удара украинские боевики повторно атаковали рынок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вчера вечером в Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. В этот момент экипаж направлялся на вызов.

Машина получила серьезные повреждения, однако возгорания удалось избежать. Сотрудники скорой помощи не пострадали. Все произошло на Каштановом бульваре.

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