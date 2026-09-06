СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки на рынок в Энергодаре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следователи уже приступили к сбору доказательств.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщили в ведомстве.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ („Террористический акт“), в связи с атаками вооруженных формирований Украины по месту массового скопления мирных граждан в городе Энергодаре», — говорится в сообщении.
Следователи уже проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств. Специалистам предстоит установить тип и модель беспилотников, использованных при атаке, а также восстановить все обстоятельства произошедшего.
Сегодня беспилотник ВСУ ударил по рынку в Энергодаре. По уточненным данным, в результате атаки пострадали шесть человек.
Мужчина 1979 года рождения получил тяжелые ранения и находится в крайне тяжелом состоянии. Также травмы средней степени тяжести получили пять женщин.
После первого удара украинские боевики повторно атаковали рынок.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вчера вечером в Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. В этот момент экипаж направлялся на вызов.
Машина получила серьезные повреждения, однако возгорания удалось избежать. Сотрудники скорой помощи не пострадали. Все произошло на Каштановом бульваре.
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