Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Президент ранее поделился с участниками пленарной сессии Восточного экономического форума впечатлениями от встречи с хищником, назвав его хозяином тайги.

Президент России Владимир Путин распорядился не вмешиваться в ситуацию с тигром, который оказался на пути его автомобиля во время поездки по Приморскому краю. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин, для службы безопасности появление дикого животного рядом с президентом является нештатной ситуацией. Однако Путин поручил не трогать тигра и не мешать ему.

«Понятно, что для службы безопасности президента дикое животное рядом с президентом — практически ЧП. Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», — пересказал слова представителя Кремля Зарубин.

О встрече с хищником Путин рассказал 3 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам президента, тигр вышел на дорогу перед автомобилем и некоторое время двигался впереди машины. Глава государства отметил, что во время поездки смог лично увидеть природное богатство Дальнего Востока. Сохранение амурского тигра и других редких животных остается одним из направлений экологической работы в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что численность тигров в Приморском крае достигла 550–600 особей. Губернатор региона Олег Кожемяко связал рост популяции с комплексной работой по сохранению хищников, в том числе при поддержке президента России Владимира Путина и участии АНО «Тигр». Глава края напомнил, что в начале 2000-х годов количество тигров сократилось из-за браконьерства. После перехода проблемы под государственный контроль популяцию хищников взяли под особую охрану.

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