В Индии пассажирский поехзд сошел с рельсов

Фото: Zuma/ТАСС

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Локомотив и два вагона состава сошли с путей возле станции Арра в штате Бихар.

Пассажирский поезд Sikkim Mahananda Express сошел с рельсов утром 6 сентября в индийском штате Бихар. Известно, что в результате происшествия никто из пассажиров и персонала не пострадал. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла примерно в 200 метрах от железнодорожной станции Арра. По предварительным данным, поезд прибыл на второй путь станции, после чего во время дальнейшего движения возникла техническая неисправность. Сигнал был переведен в сторону линии Сасарам.

После этого состав продолжил движение по измененному маршруту. С рельсов сошли локомотив, служебный вагон SLR и вагон H-1.

Железнодорожные специалисты начали проверять пути, сигнальное оборудование и другие элементы инфраструктуры. На месте также ведутся восстановительные работы.

Движение поездов на участке нарушено. Эксперты устанавливают причины происшествия, в том числе обстоятельства перевода сигнала в сторону линии Сасарам и последующего движения состава по неверному маршруту.

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