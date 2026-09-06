Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге началом настоящей войны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Министр провел историческую параллель с периодом накануне Великой Отечественной войны, когда немецкая сторона закрывала свои дипломатические миссии.

Обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига могут свидетельствовать о начале настоящей войны. Такое мнение министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные страны не стали разбираться в происхождении беспилотника, обнаруженного в Лейпциге.

«Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету начало такой войны настоящей», — заявил министр.

Лавров обратил внимание на действия зарубежных партнеров после инцидента. По его словам, без расследования ответственность за произошедшее возложили на Москву, после чего было закрыто генеральное консульство России в Бонне, разорваны соглашения и инициировано закрытие Русского дома в Берлине.

Министр также провел историческую параллель с периодом накануне Великой Отечественной войны, когда немецкая сторона закрывала свои дипломатические миссии. По мнению Лаврова, нынешняя ситуация свидетельствует о нежелании европейских лидеров вести диалог и их стремлении к масштабному вооруженному конфликту.

Инцидент в аэропорту Лейпцига произошел ночью 5 августа 2026 года. Возле украинского грузового самолета заметили беспилотник со взрывчаткой. Устройство не сработало из-за неисправности детонатора, после чего аэропорт закрыли. Во время второго захода самолета на посадку в него попал еще один беспилотник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ опроверг обвинения Германии в причастности России к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. В российское внешнеполитическое ведомство 2 сентября вызвали временного поверенного в делах ФРГ. Ему заявили, что выдвинутые Берлином обвинения в адрес Москвы являются надуманными.

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