«Нужен большой бриллиант»: возлюбленный дочери Успенской о помолвочном кольце

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Артем Москвин решил не экономить на главном украшении для будущей жены.

Возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, искусствовед Артем Москвин, заявил о готовности потратить около миллиона рублей на помолвочное кольцо. Об этом он рассказал в эфире программы на федеральном канале.

Предложение руки и сердца 22-летний Москвин сделал Татьяне Плаксиной прямо в гримерке Успенской после ее сольного концерта. Изначально артист не планировал этот шаг, однако певица сама подтолкнула пару к разговору о свадьбе.

Успенская спросила дочь, согласна ли она стать женой, на что Татьяна заметила, что возлюбленный еще не делал ей предложения. Тогда журналисты предложили Артему воспользоваться моментом. После первой неудачной попытки он все же задал Плаксиной главный вопрос, и девушка ответила согласием.

Кольца в этот момент у Москвина не оказалось. Позже он объяснил, что хочет подобрать для Татьяны достойное украшение с крупным бриллиантом. В итоге искусствовед пришел к выводу, что на помолвочное кольцо придется потратить около миллиона рублей.

«Можно и баранку на палец надеть, но с такой любовью это сделать, что девушка будет счастлива. Но моя точно не будет счастлива, поэтому нужен хороший, большой бриллиант», — считает Москвин.

Плаксина поддержала желание возлюбленного не экономить на украшении. Успенская в свою очередь призвала Москвина заработать необходимую сумму и подарить дочери кольцо, от которого она не откажется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Плаксина рассказала об отношениях с возлюбленным Артемом Москвиным и роли матери в выборе спутника жизни. Дочь Любови Успенской считает, что перед свадьбой важно получить одобрение родителей. По ее мнению, отсутствие согласия матери может мешать семейной гармонии.

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