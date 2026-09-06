«Моя принципиальная позиция»: Тимати отказался продвигать дочь

Тимати заявил, что не будет продвигать свою дочь Алису

Фото: Instagram*/timatiofficial

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Девочка получила роль в Фильме «Дива» без помощи звездного отца.

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, не будет использовать свои связи для продвижения своей дочери Алисы. Об этом рассказал в в эфире шоу «Кстати».

«Это моя принципиальная позиция: есть очень много мнений о том, что есть известный папа, который имеет определенный вес и связи — и все должно происходить по блату. Мы очень много с Алисой по этому поводу разговаривали. Я говорю: есть кастинг. Если заинтересована, идешь сама. Получается — да, не получается — нет. Все должно быть честно», — утверждает исполнитель.

Тем временем дочь Тимати, 12-летняя Алиса Юнусова успешно прошла жесткий кастинг на фильм «Дива». Девочка с педагогами год готовилась к роли в кино и справилась без звездного покровительства.

В декабре 2024 года, Алиса Юнусова написала и издала книгу «Необыкновенная история Благстара». Дочь Тимати и модели Алены Шишковой посвятила первое произведение своей семье. Иллюстрации к книге Алиса тоже сделала самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Тимати не пошел в первый класс. По словам исполнителя, наследник еще ходит в подготовительную группу.

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