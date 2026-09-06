«Радостно здесь находиться»: тысячи верующих поучаствовали в крестном ходе в Москве
Тысячи верующих вышли на крестный ход в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Они прошли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.
Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Шествие было приурочено к празднованию Собора московских святых, передает корреспондент 5-tv.ru.
Крестный ход начался у храма Христа Спасителя и завершился у Новодевичьего монастыря.
Верующие пронесли святыни, среди которых Смоленская икона Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского и икона Всех святых московских.
«Это важное событие для всей России, обретение мощей Дмитрия Донского, это вообще чудо большое, на защите Родины стоят и русские, и чечены, и татары, и дагестанцы. У них разные традиции, но Отечество — одно», — заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Виталий Дроздов.
Мощи князя Дмитрия Донского были повторно обретены в июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля. Из-за масштабов крестного хода приложиться к святыне непосредственно во время шествия будет невозможно. После его окончания мощи выставят для поклонения верующих в храме Христа Спасителя.
«Мы не могли не прийти вместе с семьей. Вообще весь этот процесс очень волнительный, очень радостно здесь находиться. Вы знаете, Господь как-то управил все здесь в этом крестном ходе, и мощи Дмитрия Донского — дай Бог, чтобы войско наше было под его покровом, покровительством», — отметила прихожанка Татьяна.
Ранее 5-tv.ru писал, что утром 6 сентября патриарх Кирилл встретил мощи князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Перед началом молитвенного шествия предстоятель Русской православной церкви совершил литургию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.