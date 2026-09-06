Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.
FPV-дрон ВСУ атаковал рынок в Энергодаре Запорожской области, в результате чего есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере МАКС.
По предварительной информации, все полученные пострадавшими травмы легкие.
Пухов уточнил, что раненых доставили в медицинские учреждения. Там они получают необходимую помощь врачей.
Других подробностей о последствиях атаки в сообщении мэра не приводится.
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