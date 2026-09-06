Фигуристка Трусова завоевала серебро международного турнира в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Россиянка уступила только хозяйке соревнований Мао Симаде.

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова. — Прим. ред.) завоевала серебряную медаль международного турнира Kinoshita Group Cup. Соревнования серии «Челленджер» проходили с 4 по 6 сентября в Токио.

По итогам двух программ Игнатова набрала 221,06 балла. Победу одержала японка Мао Симада, получившая 231,32 балла. Третье место заняла еще одна россиянка — Анна Фролова с результатом 207,86 балла.

Для Игнатовой этот турнир стал первым международным стартом после Олимпиады 2022 года в Пекине. На тех Играх фигуристка также выиграла серебряную медаль в одиночном катании, уступив своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Kinoshita Group Cup стал одним из первых международных турниров для российских фигуристов во взрослом разряде после решения Международного союза конькобежцев допустить спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра Игнатова не сравнивает свои нынешние результаты с прошлыми достижениями. По словам фигуристки, за последние несколько лет ее жизнь сильно изменилась.

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