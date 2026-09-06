Песков заявил об атмосфере доверия на встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он отметил, что переговоры продолжают базироваться на понимании, которые были достигнуты между президентами РФ и США в Анкоридже.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером говорит об атмосфере доверия, которая присутствует между РФ и США. Об этом в интервью «Вести» сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сам факт наличия возможности открытого диалога между странами — хорошо. Благодаря подобным беседам канал связи с Вашингтоном укрепляется, и Путин может транслировать миру те сообщения, которые считает важными и необходимыми. Дмитрий Песков отметил, что понимания, достигнутые между президентами РФ и США в Анкоридже больше года назад, по его мнению, продолжают звучать в повестке мирных переговоров по Украине.

Тем не менее, как добавил официальный представитель Кремля, оценить, насколько эти договоренности применимы, учитывая позицию Киева, трудно.

Также в разговоре с журналистом телеканала Песков объяснил, почему Путин выбрал Большой Кремлевский дворец в качестве места для проведения переговоров с Уиткоффом и Кушнером — российский лидер хотел проявить гостеприимство по отношению к зарубежным гостям и продемонстрировать всю красоту этого здания.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал СМИ, как прошла беседа Путина с американскими переговорщиками. Разговор длился три часа и носил конструктивный характер. В свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным миротворческим шагом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.