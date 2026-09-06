Российские войска нанесли удары по логистике и цехам по производству дронов ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Для поражения целей задействовали авиацию, беспилотники и ракеты.

Российские войска в течение суток поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также цеха по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства», — говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попали места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах.

Для атак использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска.

Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских соединений в районах населенных пунктов Запорожской области. В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли до 50 боевиков, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ начали массово использовать QR-коды с листовок российской армии для сдачи в плен.

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