«Страшная авария»: Анна Ещенко о том, почему больше не гоняет на машине

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В жизни актрисы был жизненный урок о щедрости и важности соблюдения ПДД.

Актриса Анна Ещенко рассказала, как попала в страшную аварию по своей вине, но другой водитель не сдал ее инспекторам ГАИ, и они подружились. Детали этой удивительной истории артистка раскрыла в беседе с 5-tv.ru на мероприятии в честь пятилетия российской автомобильной марки «Атом».

«Это была страшная авария, потому что обе машины total, всмятку. Моя машина была достаточно старенькая, она вся скукожилась. Я даже в кино никогда не видела, чтобы машины так разлетались», — рассказала Ещенко.

По словам артистки, она торопилась на репетицию, выехала на красный и влетела в автомобиль, за рулем которого был мужчина. Тот вышел и увидел у Ещенко на заднем плане смятые детские кресла. Новый знакомый актрисы не стал ругаться и лишь сказал: «Какое счастье, что тут не было детей».

После этого он договорился с Анной, что не будет сообщать инспекторам ГАИ, как было на самом деле. Вдвоем они сочинили легенду о том, что оба проехали на зеленый, но не разминулись. Штраф заплатили оба.

По словам Ещенко, они даже подружились и долгое время тепло общались.

«Я с большой теплотой вспоминаю тот случай и с радостью, что на свете есть такие мужчины», — сказала Ещенко.

С тех пор актриса больше не ездит быстро.

Ранее Анна Ещенко рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, в чем ее секрет любви к себе.

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