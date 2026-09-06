Миллионы просмотров на схватках: Лиза Моряк ловит хайп в роддоме

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/moryakliza; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супружеская пара — режиссера и актрисы — покорила соцсети юмористическими роликами о появлении на свет их третьего ребенка.

Актриса Лиза Моряк не теряет времени после рождения сына и активно снимает юмористические видео прямо в роддоме. Публикации появляются на страницах в соцсетях как артистки, так и ее супруга, режиссера Сарика Андреасяна.

Каждый из роликов Моряк собрал не менее миллиона просмотров, а также тысячи лайков и комментариев.

Самым популярным стало видео, в котором актриса сидит с новорожденным сыном на руках и смотрит на ребенка с недоумением. На экране появляется фраза: «То есть женщины проходят этот опыт и просто живут дальше?», а на фоне звучит песня «Город, которого нет» заслуженного деятеля искусств России Игоря Корнелюка.

В роликах вместе с младенцем участвует и сам Андреасян, который поет и танцует с супругой прямо в палате.

На одном из видео режиссер улыбается в камеру под музыку, а на экране появляется надпись: «Когда отдыхали вместе, а накрыло по-разному». После этого Сарик переводит камеру на Моряк, которая переживает схватки.

Под публикациями семейную пару активно поддерживают подписчики. К ним присоединился и актер Станислав Бондаренко, у которого, как ранее писал 5-tv.ru, недавно родилась дочь. Артист отреагировал на видео смеющимся смайликом.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились осенью 2022 года и теперь воспитывают троих детей: новорожденного сына, трехлетнюю Элизабет и годовалую Шарлиз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что малыш появился на свет 3 сентября, дав родителям повод обыграть известный мем с песней заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.