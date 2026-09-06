«Буйная и активная»: у актера Станислава Бондаренко родилась дочь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Для артиста она стала четвертым ребенком.

У актера Станислава Бондаренко родилась дочь. Этой новостью артист поделился на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня ночью мы в очередной раз стали родителями. В 3:36 утра родилась наша малышка Аида. Как говорят врачи — буйная и активная женщина», — написал актер.

Фото: Instagram*/st_bond

Он также поблагодарил супругу Аурелию Алехину за рождение дочери, а врачей — за профессионализм и оперативность.

О скором пополнении в семье актер сообщил в июне 2026 года. Тогда он опубликовал видео с женой, на котором был заметен ее округлившийся живот.

Для Бондаренко Аида стала четвертым ребенком. У артиста есть сын Марк, родившийся в 2008 году в браке с актрисой Юлией Чиплиевой. Вместе с Аурелией Алехиной он воспитывает двух дочерей — Алексию, родившуюся в 2017 году, и Микаэлу, которая появилась на свет в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бондаренко не опасается сложностей, связанных с появлением еще одного ребенка. По словам актера, семье помогают няня, домработница и водитель.

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