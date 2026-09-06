Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Circosta

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Тем временем мужчин отправляют на штурмы.

На позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении замечены женщины. Об этом сообщили в группировке войск «Север» ВС РФ.

По данным российских военнослужащих, на фоне интенсивных боев украинское руководство приняло решение забрать пограничников в штурмовые отряды, а на их место отправить боевиков киевского режима — женщин.

«Для комплектования штурмовых групп командование ВСУ привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов <…> женщин», — говорится в публикации в Telegram-канале «Северный ветер».

Также в сводке группировки войск «Север» сказано, что противник не оставляет попытки прорвать окружение на северо-востоке области. Еще российские военные сообщили о нанесении авиаударов по скоплению живой силы и техники противника в ряде районов, включая Золочев, Цуповка, Русские Тишки, Вишневое, Новоалександровка, Приколотное, Юрьевка и другие.

Ранее Минобороны РФ рассказало о том, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ. Массированный удар был нанесен, в том числе при помощи дронов.

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