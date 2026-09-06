В Индонезии началось извержение вулкана Анак-Кракатау

Фото: www.globallookpress.com/ Deden Iman

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Туристам, находящимся в опасном регионе, посоветовали не выходить на улицу.

Вулкан Анак-Кракатау начал извергаться в Индонезии. Туристам, включая россиян, находящихся в районах, куда может распространиться пепел, посоветовали не выходить на улицу, а также защищать органы дыхания и глаза. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что непрерывное извержение вулкана началось больше суток назад. Его сопровождают, в том числе сильный грохот, характерные вибрации и выбросы лавы.

Согласно информации со спутников, вулканический пепел уже поднялся на 14,6 километров над уровнем моря. Собеседник агентства — индонезийский врач Аиша Путри — сказал, что ни в коем случае нельзя относиться к этим выбросам как к обычной пыли. Доктор подчеркнул: вулканический пепел способен причинить сильный вред здоровью, поэтому следует быть очень осторожным.

Россиянам, оказавшимся в Индонезии в период извержения Анак-Кракатау, Аиша Путри посоветовал по возможности оставаться в помещении. Но если без похода на улице все же не обойтись, то использовать защитную маску и очки.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил газопепловое облако, которое поднялось примерно на четыре километра над уровнем моря. Затем активность проявила Ключевская Сопка. Несмотря на тревожную обстановку в регионе, туристам не ограничили движение по полуострову.

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