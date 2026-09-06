Путин поддержал предложение о дополнительных льготах на мощные автомобили для многодетных семей

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Скоро эта инициатива будет рассмотрена министерстве промышленности.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о введении дополнительных льгот для многодетных семей при покупке мощного автомобиля. Об этом сообщила партия «Единая Россия» в своем Telegram-канале.

На встрече с российским лидером глава Фонда защиты детей Мария Львова-Белова отметила, что стоимость больших семейных автомобилей в разы выше, чем стоимость обычных легковых машин.

В связи с этим «Единая Россия» выступила с предложением ввести дополнительные льготы при покупке габаритного транспорта для родителей, которые воспитывают трех и более детей.

«Это найдет поддержку в министерстве промышленности, 100 процентов», — сказал Владимир Путин в разговоре с Марией Львовой-Беловой.

Глава государства добавил, что это предложение будет рассмотрено в ближайшее время. По его мнению, нововведение поможет не только многодетным семьям, но и поддержит отечественный автопром.

Ранее Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС для малого бизнеса. Он предложил отложить запланированное снижение порога выручки для перехода предпринимателей на новые условия. Заявление было озвучено им на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

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