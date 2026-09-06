В Египте вынесли смертные приговоры 12 фигурантам дела о наркотиках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Среди приговоренных к казни — популярная ведущая и продюсер Сара Халифа.

Суд по громкому делу о продаже наркотиков, состоявшийся в Новом Каире 5 сентября, завершился смертным приговором в отношении продюсера и ведущей Сары Халифы и еще 11 обвиняемых. Об этом сообщил Egypt Telegraph.

«Суд приговорил художественного продюсера Сару Халифу и еще 11 подсудимых к смертной казни, также каждый оштрафован на 500 тысяч фунтов стерлингов», — сообщило издание.

Кроме того, в инстанции распорядились конфисковать у обвиненных автомобили, золотые украшения и мобильные телефоны.

Такие строгие меры по борьбе с наркотиками обусловлены не только религиозным контекстом, но и критически высоким уровнем их потребления в Египте. Согласно докладу немецкого агентства ABCD, Каир находится на пятом месте среди всех городов мира по употреблению гашиша.

Ранее масштабная операция по борьбе с наркотиками прошла во Франции в одном из пригородов Парижа. В ходе нее силовики обнаружили украденную картину художника Пабло Пикассо. Ряд источников сообщил, что речь, предположительно, шла о портрете Марии-Терезы Вальтер.

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