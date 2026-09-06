В результате атаки БПЛА по домам в Ростове-на-Дону пострадал ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мальчика доставили в больницу.

В Ростове-на-Дону пострадал один ребенок в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Советском районе Ростова в результате вражеской атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал ребенок», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Также Юрий Слюсарь рассказал, что этим утром Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. В общей сложности дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили около 30 дронов. На месте падения обломков вражеских беспилотников продолжают работать сотрудники экстренных служб. Жильцы пострадавших домов после инцидента были эвакуированы. Эксперты осматривают здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области. В результате той атаки были ранены семь человек. Двое из них — дети.

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