Боты-сердцееды: как мошенники обманывают молодежь через сервисы знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Киберпреступники все чаще используют ИИ в своих схемах.

Мошенники все чаще используют сайты для знакомств, чтобы обманывать россиян. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

Он пояснил, что злоумышленники с помощью искусственного интеллекта создают специальных ботов, которые в дальнейшем общаются с потенциальными жертвами на платформах для знакомств.

Станислав Кузнецов отметил, что такие программы могут вести полноценный диалог с живым человеком. Они, например, умеют не только отвечать на вопросы, но и задавать встречные, создавая тем самым иллюзию заинтересованности.

Постепенно беседа перетекает в нужную для мошенников плоскость: бот-сердцеед либо просит деньги, либо крупные подарки. Жертвами такой схемы могут стать не только подростки, но и взрослые.

Ранее МВД РФ предупредило россиян о новой схеме мошенников с фейковым взломом Госуслуг. Перед тем как начать «обрабатывать» жертву, злоумышленники отправляют ей видео с имитацией взлома личного аккаунта, после чего связываются с потерпевшим.

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