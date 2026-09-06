Россия и Китай готовят соглашение о проезде через границу на личных автомобилях

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Минтранс РФ согласовывает документ, который позволит пересекать границу на машинах вместимостью до восьми человек.

Министерство транспорта России согласовывает с Китаем проект двустороннего соглашения о пересечении государственной границы на личных легковых автомобилях. Речь идет о машинах вместимостью до восьми человек. Об этом 6 сентября сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.

По словам министра, документ предусматривает возможность проезда физических лиц через ключевые пункты пропуска. В их числе «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган».

Никитин отметил, что технических препятствий для организации таких поездок нет.

Сейчас российская и китайская стороны обсуждают срок действия водительских удостоверений. Им предстоит определить период взаимного признания прав российских водителей на территории Китая и китайских автомобилистов в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности закрепить безвизовый режим с Китаем на постоянной основе.

Глава государства отметил, что такой формат может стать долгосрочным, если китайская сторона сочтет его целесообразным и полезным. Заявление прозвучало во время встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, где российский лидер участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Для двух лидеров это стала уже вторая личная встреча в 2026 году. До этого Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в мае в Пекине во время официального визита президента России в Китай.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Китай на ВЭФ-2026 запланировали 65 совместных проектов финансовым объемом в 240 миллиардов рублей.

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