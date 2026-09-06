Россиянка Юлия Молчанова рассказала, как стала жертвой Джеффри Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/Jeffrey Epstein

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Девушка встретила финансиста в 2011 году, он пообещал помочь с учебой, но вместо этого вовлек в свою преступную сеть.

Гражданка России Юлия Молчанова стала одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сети секс-торговли несовершеннолетними. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на судебные документы.

Молчанова встретила Эпштейна во время поездки в Нью-Йорк в 2011 году, когда ей было 22 года. Финансист сделал ей комплимент, пригласил в гости и пообещал помочь с поступлением в институт моды. В 2012 году девушка впервые вступила с ним в сексуальную связь. После этого она переехала в Нью-Йорк, но обещанной помощи так и не получила.

Юлия сообщила, что получала от Эпштейна до трех тысяч долларов в месяц, была под строгим наблюдением, при этом финансист был недоволен тем, что она не вовлекает других девушек в «бизнес».

Потом на Молчанову открыли счет, через него проводились операции на десятки миллионов долларов. Позже она стала основным истцом в коллективном иске жертв Эпштейна к Bank of America. Потерпевшие настаивали, что банк игнорировал подозрительные транзакции и тем самым косвенно способствовал преступлениям финансиста.

В ходе разбирательства выяснилось, что Bank of America знал о «вопиющем поведении» Эпштейна и «активно» участвовал в сделках, которые помогали поддерживать его преступную сеть. В 2024 году банк обязали выплатить компенсацию в размере 1,3 миллиарда долларов.

Джеффри Эпштейн, имевший связи с политиками, бизнесменами и королевскими особами, покончил с собой в 2019 году в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в организации сети секс-торговли несовершеннолетними. Его сообщница Гислен Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за помощь в эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследницей Эпштейна может стать стоматолог из Белоруссии Карина Шуляк — она может получить до ста миллионов долларов. Шуляк познакомилась с финансистом в 21 год, их отношения длились восемь лет. Бизнесмен помог ей с обучением и гражданством США.

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