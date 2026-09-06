Не письмами, так мемами: как жители добиваются ремонта через соцсети

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Аккаунт лужи помог добиться полного порядка во дворе в Южно-Сахалинске.

Ну и вишенка на торте. Давненько у нас «под уголовку» не заходил министр, пусть и бывший. Да еще какой! Самый молодой в истории России — Николай Никифоров, возглавлявший с 2012 по 2018 год Министерство связи и массовых коммуникаций, стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Правда, заочно, поскольку после отставки российский экс-чиновник проживает в основном в Арабских Эмиратах. Обвинения серьезные: в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Finiko называют второй по величине после МММ, конечно, финансовой пирамидой в истории России. Ее запустили в Казани на модной тогда волне увлечения криптовалютой. Потенциальным вкладчикам говорили: мол, Finiko настроили систему генерации прибыли от одного до трех процентов в день. Криптовалюты тогда и вправду росли как на дрожжах, что помогало выплачивать деньги старым инвесторам, привлекая новых. Но однажды биткойн пошел вниз, и сказка закончилась. Организаторы, те, кто был на виду, обвинили друг друга в краже активов и, кто успел, убежали за границу — в те же Арабские Эмираты, где обитает экс-министр Никифоров.

А при чем же здесь он? Оказывается, именно через его фирмы деньги вкладчиков выводились за рубеж. Так считает следствие. Официально он занимался строительством и инвестициями. Ключевой поворот в деле Finiko произошел в конце прошлого года, когда Арабские Эмираты выдали одного из ключевых людей схемы — Эдуарда Сабирова, который был бизнес-партнером Никифорова и известного в Татарстане архитектора Азата Тухватуллина. И он молчать не стал, судя по всему. 31 августа оперативники пришли за Тухватуллиным. А теперь обвинения сформированы и для Никифорова.

Надо сказать, что новые МММщики долго продержались, почти три года принимали средства. Для сравнения, МММ не просуществовал и полгода, прежде чем лопнул. В чем же секрет? Уж не в том ли, что в Finiko был заинтересован бывший профильный министр? На эти вопросы и должно ответить следствие.

Но вот такой нюанс: когда уже были жалобы на Finiko, когда эксперты прямо указывали, что у компании все признаки финансовой пирамиды, Никифоров лично защищал одного из организаторов — того самого Эдуарда Сабирова. Говорил, что не сомневается в его деловой репутации. До банкротства оставался еще год. А мы еще удивляемся после этого: почему не работают жалобы, почему молчат инстанции? В министерстве, которое занималось как раз введением цифры и новых технологий, не могли не заметить таких крипто-деятелей.

Что же остается в такой ситуации, когда обычными способами не достучаться? Сатира. Яркие юмористические ролики на злобу дня в соцсетях, оказывается, помогают и ямы латать, и дороги ремонтировать, и прохудившуюся крышу чинить. Понимаю, что вкладчикам Finiko смех не поможет вернуть их вклады. Но, может, других остановит тех, кто собрался нести средства в новую пирамиду. Как пробить юмором чиновничью глухоту, узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Стул у обочины. Это и автобусная остановка, и флешмоб по возвращению настоящей автобусной остановки. Михаил Шишов — блогер и борец за красоту города. Начинал с того, что писал во все инстанции — о больших лужах, аварийном жилье, обшарпанных стенах и других социальных проблемах. Власти не реагировали. А потом сфотографировался в дорожной яме. Появились мемы, репосты, просмотры. И яма исчезла.

«Я писал обращения, писал, писал посты, но вообще никакой реакции не было. Ну и я подумал: „А почему бы не залезть в эту яму?“ Сфотографировался, отправил это. Эта фотография очень сильно завирусилась», — объясняет блогер Михаил Шишов.

Спасение остановок с помощью стула — тоже может сработать. Правда, мнение властей о флешмобе так и не было высказано. Мы позвонили в администрацию, но там уже в половине четвертого дня пятницы предложили вернуться к вопросу после выходных.

Когда официальные запросы не помогают, люди рассказывают о своей проблеме в интернете. И чем выше резонанс, тем больше вероятность, что ее все-таки решат. А просмотры и репосты стараются набрать нестандартными подходами. Вот и начинается творчество во всех проявлениях и во всех регионах страны. Кирилл Полухин стихами спасает исторические постройки, и это помогает лучше бумажек.

«Создан Общественный совет по сохранению исторической застройки города Ставрополя, в том числе благодаря видео», — комментирует волонтер Кирилл Полухин.

Эта борьба творчества против бюрократии вечна, и блогеры тоже могут стать жертвами этой войны. История этой недели. С макияжем и укладкой против ям и покосившихся заборов вышли бьюти-блогеры на фотосессию.

«Наш город — он красивый, он прекрасный, мы его любим, но, к сожалению, здесь есть очень много проблемных мест, которые мы хотели бы осветить. У нас даже просто пофотографироваться негде», — выразила специалист по наращиванию ресниц Татьяна Квашнина.

И в администрации отреагировали. После публикации первых фотографий у Кристины спросили, а что там с налогами.

«Интересовалась, где у меня находится студия, чем я занимаюсь», — поделилась визажист Кристина Нещемная.

Глобального плана, как сделать Междуреченск пригодным для фотосессий, региональные чиновники пока не представили. Лужу предложили засыпать сами. Отчитались только о косметическом ремонте вот этого тоннеля. В прошлом году. На капитальный — денег нет. И вот тут главный вопрос — у кого раньше сдадут нервы.

Лужа из Южно-Сахалинска была личностью самодостаточной. Четыре года от своего лица рассказывала новости двора и нарывалась. В итоге вот последний пост. «Если вы это читаете — меня уже нет». Администрация сдала и сделала полный ремонт всего двора.

«Сделали прекрасно, да, асфальт, бордюры, сделали ливневую канализацию, все работает идеально. В начале было в одном месте, там небольшая лужа начинала образовываться, но подрядчик, который выполнял работу, сразу устранил эти претензии», — рассказал блогер Николай Петров.

Все дело в том, что аккаунт в соцсетях — не запретишь. Стихотворение, стул на остановке, одушевленная лужа — это то, с чем проще не бороться, а возглавить — то есть, решить проблему.

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