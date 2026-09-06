Сверхожирение: почему врачам понадобился новый медицинский термин

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha; 5-tv.ru

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Более 40 миллионов взрослых россиян страдают от избыточного веса.

Российское общество эндокринологов вместе с коллегами-терапевтами и бариатрическими хирургами, это те, которые желудки урезают, предложило ввести в медицинский оборот термин «сверхожирение». Потому что народ толстеет ускоренными темпами не только у нас, но и во всем мире, и если так дело пойдет, то уже к 2030 году половина населения планеты будет с лишним весом. А среди них и те, кто с очень большим лишним весом. А лечить от «сверхожирения» вообще надо по-другому.

Масла в огонь, причем буквально, добавил Минздрав США во главе с Кеннеди-младшим, который с этого года ввел новые рекомендации по диетам. И они кардинально отличаются от того, что долгие годы нам внушали: надо есть больше белка — мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, в том числе сливочное масло, и даже сало. Раньше акцент делался на обезжиренные и маложирные продукты. И как это понимать? Мы «раньше худели не так» и вот он, научный прорыв? Или за всем стоит «большая фарма» и «большие фермы», американские прежде всего? Разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Рост 170, вес — 180! Зато ноль комплексов. Своими формами Мария Дорошенко покорила несколько реалити-шоу.

«Если я не могу поехать на маршрутке, а на маршрутке только лохи ездят — я поеду на бизнес-классе», — заявляет блогер Мария Дорошенко.

Вот только в 24 года уже проблемы со здоровьем и две операции позади. Такое врачи и называют — сверхожирением. Состоянием организма с индексом массы тела, то есть соотношением роста и веса, выше пятидесяти. При норме — 25 килограммов на один метр.

«Процент людей, страдающих сверхожирением, согласно мировой статистике, с каждым годом увеличивается. Я думаю, Россия тоже не стала исключением. Впервые в истории человечества возможно, что следующее поколение будет иметь продолжительность жизни меньше, чем поколение предыдущее», — объясняет диетолог Андрей Бобровский.

Врачи заговорили об этом именно сейчас — потому что статистика уже откровенно тревожная. В Минздраве подсчитали: от ожирения в целом страдает четверть взрослого населения страны — больше 40 миллионов человек.

«Наша задача — помочь тем, кто уже имеет эту проблему, потому что затраты на их лечение, экономические и социальные затраты общества — колоссальные», — озвучила эндокринолог Анна Гончарова.

Теперь для лечения сверхожирения чаще будут применяться операции. Раньше это было запрещено для молодых людей — до восемнадцати лет, и для пожилых — после шестидесяти. Перед хирургическим вмешательством попросят сбросить вес хотя бы на пять процентов. И это важно, потому что обычные методы: диета, препараты, уколы аналогами Ozempic, срабатывают отнюдь не всегда. Татьяна Фролова, больше известная как Леди Икс, говорит, после такой терапии чуть не умерла.

«Мне плохо, у меня на этом фоне развивается псориаз», — пожаловалась стилист Татьяна Фролова.

Сам термин — сверхожирение не новый и пришел к нам с Запада. В общем-то, оттуда же и основная причина проблемы — доступная вредная еда.

«Сейчас в России многие питаются теми же продуктами, генномодифицированными продуктами, которыми в свое время, так сказать, наводнили Америку и другие страны. То есть это все пришло в Россию», — анализирует президент общества бариатрических хирургов России, член совета международной федерации хирургии ожирения Юрий Яшков.

Бессменный лидер по сверхожиревшим — США: с избыточным весом там — 70 процентов населения.

«Это уже катастрофа! Мы имеем дело с метаболическим заражением среды, где нормальным считается то, что сорок лет назад врачи назвали бы тяжелой эндокринной патологией», — опасается доктор медицинских наук Франсуа Кальдор.

И вот дозрели. Новые рекомендации Минздрава США фактически перевернули пирамиду здорового питания, которую десятки лет принимали за эталон. Если раньше в основании были углеводы — злаки, крупы, картофель, а на вершине — масла и трансжиры, то теперь — все наоборот: на картинке огромный стейк и мясной фарш, и жиры, цельное молоко и даже сливочное масло. Ограничение объема алкоголя в новых рекомендациях вообще отсутствует, хотя бы предложили есть настоящую еду вместо полуфабрикатов. Остается вопрос — что американцу хорошо, то русскому — смерть?

«Нам проще усваивать то, что растет в нашем регионе. Например, у нас в России большое количество корнеплодов, каш, большое количество супов в диете находится, и это обусловлено тем, что у нас холодный климат в стране», — объясняет интегративный нутрициолог Вероника Волкова.

Именно так, на правильной диете, удалось похудеть на 12 размеров актрисе Марии Ароновой, скинувшей 22 килограмма.

«Я отказалась от мучного, я отказалась от колбас, отказалась от картошки моей любимой жареной, к сожалению», — поделилась народная артистка РФ Мария Аронова.

Поэтому в специализированных клиниках и рехабах для тяжелых пациентов все чаще делают ставку на психологию похудения, чтобы просто перестать путать голод с переживаниями.

«87-89 процентов людей — это тревожные люди, которые не могут регулировать свои эмоции или с ними справиться. И еда как помощник — она помогает эту эмоциональную связь как-то облегчить», — отметил клинический психолог Александр Гончаров.

А вот то, что может делать абсолютно каждый и всегда — питание по так называемому принципу тарелки, когда посуда условно делится на четверти. При этом половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — белок в виде мяса или рыбы, и только оставшаяся часть тарелки отдается под гарнир — сложные углеводы.

А вот еще три меры профилактики сверхожирения — водный баланс, умеренная активность и здоровый сон. Главное, чтобы статистика опять не продолжила расти и не пришлось вводить новые сверхтермины.

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