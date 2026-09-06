Кому мешают люди: почему вновь заговорили о сокращении населения Земли

Фото, видео: 5-tv.ru

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Снижение рождаемости затронуло большинство стран мира.

Уже в следующем году может произойти Армагеддон — из-за искусственного интеллекта. Армагеддон пока финансовый. Во всяком случае, наш Центробанк впервые в своей истории прописал такой сценарий в своих прогнозах на будущее. Всего вариантов развития событий, по правде сказать, четыре, и этот «апокалиптический» наименее вероятный из них. Но тем не менее раньше такое про ИИ не писали, да и вообще про него не писали.

Раньше как-то по привычке: военный конфликт, обвал цен на нефть, торговые войны между Америкой и Китаем. Санкции опять же. А в этом году впервые появился новый персонаж — искусственный интеллект. И сразу Армагеддон. Правда, фантазия банковских прогнозистов не такая богатая, как у голливудских сценаристов: не будет восстания машин и тому подобного. Все может быть банальнее. В нейросети вложены огромные, просто космические деньги.

Все ждут от него чуда. Акции компаний, связанных с ИИ, взлетели. Но что, если ожидания окажутся завышенными? Что, если пузырь лопнет? Тогда все. Акции вниз. Начнется цепная реакция. Банкротство. И добро пожаловать в 2008 год. Так себе перспективка. Понятно, что эти финансовые качели не добавляют веры в завтрашний день.

Ученые зафиксировали впервые: уровень воспроизводства населения на планете снизился ниже критического минимума. Он для роста популяции должен быть 2,2, а сейчас ниже. В 219 из 236 стран наблюдается устойчивая тенденция к снижению рождаемости. То есть старая теория, что тормозят «развитые» страны, потому что дети это дорого, потому что эмансипация женщин и так далее и тому подобное, не работает. Что-то другое влияет и на небогатую индийскую семью, и на обеспеченную норвежскую. Что-то, что пока не могут нащупать этнографы и социологи и выбрать рецепт восстановления популяции.

Любопытно, что есть на планете группа людей, которых сокращение населения только радует. По последней версии вполовину: сейчас нас восемь миллиардов, а нужно от силы четыре. Для устойчивого развития человечества. И денег они на это не жалеют. Кто эти люди и почему им мешают другие люди? Разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Мадрид в огне! И виноватым назначили самого Санчеса. Испанская Сеута сейчас символ современного Запада, что де-юре объявляет политику открытых дверей, де-факто на дух не переносит мигрантов.

«Посмотрите на улицу прямо напротив полицейского участка. Мигранты тут сеют хаос. Мне страшно», — высказала жительница Сеуты Мария.

И пока правые политические партии по всей Европе собирают сторонников на митинги против мигрантов, западные ученые подводят базу под то, чтобы решить проблему радикальнее: вот последнее исследование американских и британских социологов — они уверяют, планета перенаселена, ресурсов не хватает, нужно сокращать население Земли вдвое — до четырех миллиардов.

«В некоторых местах нужно остановить рост населения и даже поощрять депопуляцию — через развитие мировой экономики, снижение уровня рождаемости, сокращение миграции», — озвучил автор исследования, доцент кафедры философии Университета штата Колорадо Филип Кафаро.

И тут самое важное: в каких таких местах Запад собирается останавливать рост населения, и как? В большинстве развитых стран рождаемость низкая. Высокая она в Африке, ряде государств Ближнего Востока и мусульманской Азии. Любопытно, что именно здесь активнее всего действуют западные фонды и благотворительные организации.

А дальше самое любопытное: это демографическое исследование проводила ассоциация греческих библиотек для американских и британских издательств, которые в свою очередь связаны с благотворительным фондом миллиардера Билла Гейтса. А тот уже давно вынашивает идею депопуляции планеты.

«Мы проделываем большую работу по производству вакцин, улучшению здравоохранения. С их помощью мы сократим население на 15 процентов», — поделился основатель Microsoft Билл Гейтс.

Лишать самой возможности иметь детей жителей бывших колоний — идея не новая. В 1965 году программу стерилизации запустил президент США Линдон Джонсон. Затем в той же Америке под антидетский удар попали индейцы. Либеральные фашисты нашлись и в Дании, причем тоже чуть больше полувека назад. Коренным гренландкам — без их ведома устанавливали контрацептивные спирали. Делали это во время медосмотра, причем повально — начиная с 14 лет. Спустя десятилетия объяснили нехваткой бюджета на детскую инфраструктуру в Гренландии.

«Идеи перенаселения всегда были навязчивой идеей, своего рода идеологическим террором. Статистики и планировщики вечно находят новые способы перераспределения», — заявляет демограф Александра Энрион Код.

С тех пор в одном Пакистане провели 630 тысяч операций, что приводят к бесплодию. Как женщин, так и мужчин. И до сих пор в некоторых индийских штатах за стерилизацию пациентам даже платят немного — долларов 200-300. Но зато есть шанс выиграть автомобиль.

«У меня уже есть двое детей. На их воспитание и так уходит много денег. Большего я не могу себе позволить», — поделилась Сунита Деви.

А кто эти приветливые молодые люди, рекламирующие стерилизацию в третьих странах? Правильно — сотрудники американских фондов.

«Программы стерилизации от Билла Гейтса и других американских фондов — это продуманная политика. Глобалисты боятся, что бедные перенаселенные страны станут неуправляемыми», — объясняет доктор политических наук Херве Лепаж.

Связанная с Биллом Гейтсом группа ученых из Хил-Линк обещала депопуляцию и нашей стране — минус 25 миллионов к концу века. Миллиардеры из семьи Рокфеллеров тоже не остались в стороне — в России они активно продвигали так называемую «Хартию Земли». И там, конечно, написано о необходимости сокращать население. И это поддержали на самом высоком уровне — Горбачев был одним из соавторов хартии. Уроки по ней проводили в школах.

«Мы еще не едины морально и духовно. У нас нет общего понимания, как создать в мире здоровое общество. И это плохо», — озвучил банкир, миллиардер Стивен Рокфеллер.

В России у Запада бы не получилось, как в бывших колониях — здесь для снижения рождаемости использовали мягкую силу.

«Снижение рождаемости на территории бывшего СССР им казалось разумной и правильной политикой. Идея чайлд-фри сама по себе очень привлекательна, потому что от нас ничего не требуется. Да и не надо от детей, не надо с ними ночью мучиться, не надо их кормить», — поясняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Нам пытались перепрошить ценности. От раздачи бесплатных презервативов в 90-х до пропаганды запрещенных чайлд-фри и признанного экстремистским ЛГБТ-сообщества в нулевые — повестку продвигал фонд USAID.

«Со стороны многих европейских политиков, государств НАТО есть ненависть к вашей стране. В 1990-е у них было окно возможностей, чтобы как-то повлиять на вашу депопуляцию. Но сейчас окно закрылось», — рассказал политический обозреватель Поль Антуан.

Те же, и даже более жесткие методы использовали в Китае. Тут можно вспомнить и генно-модифицированный рис Рокфеллеров, которым пичкали всю Азию, не взирая на риск гормональных сбоев у потребителей. Да и то, что сама идея «одна семья — один ребенок» была сформулирована именно в созданном западными элитами, миллиардерами-филантропами Римском клубе. И вот итог: на этих кадрах справа — занятия для пекинских пенсионеров, слева — почти пустующий детский сад.

«Произошел существенный перекос в пользу мужского населения. Кроме того, это привело к тому, что огромное количество детей просто не регистрировалось», — отметил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

Депопуляция по-западному — это всегда игра в одни ворота, и ее правила, кажется, родом из колониального прошлого.

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