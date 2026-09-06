Глобальный Юг бросил вызов Глобальному Западу: как прошел саммит ШОС

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ковалев; 5-tv.ru

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В Бишкек съехались лидеры десяти государств-членов организации и не только.

Можем представить, как корежило немецкого представителя на саммите министров финансов «Большой двадцатки». Сидеть за одним столом с русскими. Ну а куда деваться? G20 в американском Эшвилле Бессент пригласил Силуанова, да и не мог не пригласить. Ну, немец затаил обиду и подбил других европейцев бойкотировать совместное фото, если там будет наш.

В общем, мы привыкли, что британка гадит, а тут немцы. Чем понятно разозлили хозяев саммита. Ну, если верить опять же западной прессе.

Вообще, конечно, интересная сейчас международная политика на наших глазах разворачивается: тут мы с американцами общие проекты обсуждаем, тут американцы бомбят в очередной раз Иран, тут Иран отвечает в очередной раз по американским базам на Ближнем Востоке.

А тут мы уже встречаемся с иранцами, с которыми мы, ну не скажу, союзники, но партнеры по многим вопросам. Вот бок о бок на саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Этот год особенный: 25 лет ШОС отметил.

В Бишкек съехались лидеры десяти государств-членов и гости формата «ШОС плюс». Организацию, которую западные аналитики годами хоронили как «клуб без содержания», сегодня объединяет почти 40% населения планеты. Это немало для «клуба по интересам». Китай, Индия, Пакистан, Турция — ядро того самого Глобального Юга, который бросил вызов Глобальному Западу. Если смотреть шире — цивилизация суши против цивилизации морей.

«Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии», — сказал во время своего визита в столицу Киргизии Владимир Путин.

Главный документ саммита, Бишкекская декларация, читается как текст организации, переставшей оправдываться за собственное существование. Есть там любопытный пункт: страны ШОС закрепляют суверенное право регулировать интернет в своём национальном сегменте и фиксируют: несанкционированные услуги без лицензии являются нарушением международного права.

Как тебе такое, Илон Маск? Вслух его не назвали, но слово Starlink витало в воздухе.

И дело не в доступе к информации. Спутниковый интернет, как показали последние конфликты, это прежде всего военная связь и целеуказание для дронов и ракет. Но такой пункт двойного назначения в декларации один. Глобально ШОС все-таки про торговлю. И тут нам есть что предложить.

Во-первых, углеводороды. В субботу президент по видеосвязи дал старт эксплуатации проекта «Роснефти» «Восток-Ойл» — это целый комплекс из месторождений, первого трубопровода, который идет в Арктику, и порта для погрузки. Отправлять продукцию можно и на Восток, понятно, и на Запад, если отношения улучшатся.

Далее Севморпуть. Грузопоток по нему в этом году превысит сорок два миллиона тонн — плюс четырнадцать процентов за год. К 2030 году может перевалить за сто миллионов.