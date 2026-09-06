У кого что болит: зачем Зеленский угрожает ударами по гражданским самолетам

Фото, видео: Reuters/Henry Nicholls; 5-tv.ru

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Вопрос про небо действительно болезненный для Украины.

Чтобы «перебить» тревожные вести с фронта, президент Украины Владимир Зеленский решился на абсолютно безумный шаг. Он начал угрожать нам террористическими ударами на воздушных линиях. Буквально анонсировал удары по гражданским самолетам: мол, им не место в небе среди украинских дронов.

И это было бы простой болтовней, на которую никто бы не обратил внимания, если бы за пару недель до этого в авторитетном на Западе журнале The Atlantic не опубликовали статью о том, как украинцы при бывшем тогда министре обороны Федорове разработали операцию с массированной атакой аэропортов Москвы роем мелких дронов.

Тогда это выглядело как раз как информатака на Федорова: мол, вот какую дичь придумал. Но вот — заявление Зеленского. Так что это было? Неужели не отказались от безумных планов? Или это блеф? Информационно-психологическая операция с целью запугать россиян перед выборами?

В Кремле на такое заявление в любом случае отреагировали однозначно.

«Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут — это первое. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить, пусть никто не сомневается», — сказал Владимир Путин.

Иногда кажется, что Зеленский нарочно провоцирует, чтобы ответ по Киеву был испепеляющим. Из логики: чем хуже, тем лучше. Больше можно денег попросить у спонсоров.

Но с гражданскими самолетами — прям перебор.

Один единственный раз гражданский самолет был намеренно уничтожен представителями другого государства. В 1988 году в небе над шотландским Локерби был взорван Boeing; погибли все, кто находился на борту — 270 человек. Теракт организовали ливийские спецслужбы.

Муаммар Каддафи тогда сперва отнекивался, потом признал, выдал агентов США, на борту было много американских военных, выплатил компенсации семьям погибших. Но его так до конца и не простили. И тут Зеленский со своими угрозами. Пока, судя по всему, он трепется. Он не хочет повторить судьбу Каддафи.

Тем не менее информационная кампания продолжается. В рамках ее украинские власти официально обратились в ИКАО — Международную организацию гражданской авиации с призывом, ну фактически, «закрыть» небо над Россией.

Это манипуляция: сама организация этого сделать не может, прямо запретить, но может рекомендовать избегать воздушного пространства. ИКАО — организация по крайней мере должна быть аполитичной, но штаб-квартира в канадском Монреале, так что всякого можно ожидать.

Более того, по официальным каналам Киев разослал по всем странам NOTAM «уведомление для авиационного персонала» о том, что следует избегать полетов в Россию. Это тоже манипуляция: Украина не может ограничивать полеты в России, о чем наш МИД не преминул напомнить коллегам.

Пока вроде никто не повелся на эти украинские провокации, только один частный турецкий перевозчик отменил несколько рейсов. Такому здравомыслию помогло и официальное предупреждение от российского президента, сделанное на международной площадке.

«Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имею в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. Ну а как же? По-другому это невозможно трактовать», — сказал Владимир Путин.

Вопрос про небо действительно болезненный для Украины. Потому что Киев сам не контролирует свое. Мы уже говорили про то, что наши воздушные атаки по военным объектам теперь проходят по новой тактике, и она весьма и весьма успешна. Туда же накладывается и дефицит средств ПВО, и усиление нашей разведки. Склады горят то тут, то там. Но в основном в Киеве и вокруг. Везде, где пытаются припрятать дроны или другие боеприпасы. Логично, что их вокруг столицы аккумулируют под прикрытием остатков ПВО.

Впрочем, еще не факт, что каждый дрон в украинском небе — наш.

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