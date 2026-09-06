Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Армия России продолжает продвижение вперед.

Российская армия продолжает наступать практически на всей линии соприкосновения. За неделю освободили 13 населенных пунктов, и вот уже образовалось два — как минимум — котла, в которых зажаты десятки украинских батальонов. Вернее, то, что от них осталось. Корреспондент «Известий» Денис Кулага об оперативной ситуации на фронте.

Работа, которую нельзя останавливать. Артиллеристы обеспечивают проход штурмовикам. Под таким прикрытием можно идти вперед.

Работа здесь ведется нон-стоп, и главный фактор заключается в том, что пока артиллерия вскрывает одну точку противника, наша разведка может найти вторую. А вот как раз сейчас сразу несут дополнительный снаряд, чтоб поразить вновь открывшуюся цель.

В ходе ожесточенных уличных боев были освобождены села Василевка, Благодатное и Должанка. Образовался котел площадью 468 квадратных километров. В нем довольно пестрая группировка — остатки нескольких бригад, мобилизованных резервистов и те, кто пытался их вывести из-под закрытой крышки. Украинское командование в срочном порядке перебросило сюда операторов БПЛА, но прорвать кольцо не получится.

«Да практический каждый день всегда есть работа, как сказал наш верховный главнокомандующий - работаем, братья. Я думаю, осталось еще немного», — поделился военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Кава».

Зачистка Волчанского котла отодвинет ВСУ от Белгорода на 20 километров.

А теперь закрыто и еще одно «окно», через которое ВСУ били по Белгородской области — освобожден крупный поселок Казачья Лопань. Бои за него шли несколько месяцев.

«Мы чувствуем ответственность, и я считаю, что те люди, которые здесь живут — они молодцы. В том плане, что они справляются с теми неприятностями, которые здесь бывают», — озвучил военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Клин».

О формировании сразу двух котлов заявил президент. Во втором оказалось 13 батальонов ВСУ, численностью пять тысяч человек. В районе населенного пункта Пески-Радьковские их прижали к реке Оскол. И темпы наступления только растут.

На запорожском направлении вокруг Малой Токмачки развернулся настоящий фарс: пока украинские военные официально рапортовали о том, что удерживают поселок, бойцы 42-й гвардейской дивизии решили прогуляться по его улицам, чтобы лично найти этих «героев» и убедиться в их присутствии.

Наши подразделения прошли поселок вдоль и поперек, не обнаружив ни одного живого солдата ВСУ

Вокруг Орехова уже освобожденные поселки. Малая Токмачка с Востока, а с Запада — Новопавловку. Единственный мост, соединяющий северную и южную части города — уничтожен ФАБами. А штурмовики в это время берут одну серию опорников за другой.

На этих уникальных кадрах — двое наших бойцов захватывают вражеский окоп. И даже дроны не могут их остановить.

«Мы просто, когда подошли туда, гранатами закидали, где они были конкретно, находились. И все с автоматов простреляли и начали защищать», — вспоминает военнослужащий группировки «Восток» ВС России с позывным «Бажен».

Рядом с Добропольем на этой неделе армия России освободила села Рубежное, Новоандреевка и Грузское, теперь под контролем важнейшая трасса снабжения. В самом городе идут бои.

И все это звенья единого замысла: последовательное уничтожение флангов, принуждение противника к переброске резервов и зачистка опорных пунктов. Сам факт системного смещения линии фронта на трех участках за короткий срок — объективный маркер того, что инициатива остается за наступающей стороной.

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