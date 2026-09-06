Киеву дали три дня: что будет после визита посланников США

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Кушнер и Уиткофф посетят Украину после переговоров в Москве.

Киеву дали три дня на то, чтобы прийти в себя, подумать как следует, встретить гостей из США и приготовиться. Предупреждение от российского Министерства обороны вызвало настоящую волну паники на Украине. Следующие удары будут по объектам энергетики. Вот он, Дамоклов меч, который занесен над киевским режимом. Опустится ли он?

До этого девять дней российская армия методично уничтожала склады и военные производства в Киеве и окрестностях в режиме нон-стоп. Вместо единичных массированных обстрелов шли практически непрерывные налеты небольшими группами дронов. За сутки по 10-15, рекорд — 19 воздушных тревог. В прицеле были военные производства и склады, прежде всего с готовыми беспилотниками и комплектующими к ним.

Но сегодня Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву — для подготовки и проведения контактов там со спецпосланниками из США. Джаред Кушнер и Стив Уиткофф начали свой вояж, впрочем, по традиции, с Москвы. И прежде чем отправиться в Кремль на переговоры, подкрепились в одном из столичных ресторанов, где рядом с вывеской оказалась говорящая надпись: «Все для победы».

Для чьей? Мы узнаем по их возвращению домой. Впрочем, как подчеркивал российский президент, договариваться в итоге все равно должны Россия и Украина. Остальные страны могут оказывать поддержку.

Во время пресс-конференции Владимира Путина на полях саммита ШОС мой коллега, обозреватель «Известий» Виктор Синеок, спросил главу государства, можно ли говорить о переломном моменте в конфликте. Ответ президента был взвешенным, но обнадеживающим.

«Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться. Вопросы по времени, по срокам всегда очень сложные, и это вопросы, на которые лучше даже не пытаться давать конкретных ответов. Потому что война — дело жестокое и труднопрогнозируемое. Вооруженным Силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики», — сказал Владимир Путин.

А вот, собственно, и объяснение, почему украинский ТЭК следующий на очереди. Потому что наш топливно-энергетический комплекс под прицелом дронов противника. Только за эту неделю было несколько попыток добраться до наших нефтеперерабатывающих заводов, впрочем, безуспешных. Уже безуспешных. Выводы сделаны. Не мы открыли этот ящик Пандоры, но теперь бумеранг возвращается.

О действенности российских ответов говорят массовые публикации в западных СМИ, которые словно прозрели и разглядели эффективность новых наших дронов реактивных, которые недосягаемы для обычных средств ПВО из-за своей скорости, маневренности и рабочей высоты. Эпитеты, которыми американские и британские журналисты описывают атмосферу в Киеве, один другого красочнее.

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