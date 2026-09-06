Хегсет пригрозил потопить все танкеры Ирана в случае новых атак на флот США

Хегсет: если Иран обстреляет корабли США, мы уничтожим их нефтяные танкеры

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Глава Пентагона назвал иранские нефтяные суда беззащитными перед американскими силами.

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил Тегеран о жестких ответных мерах в случае продолжения атак на американские корабли на Ближнем Востоке. Он заявил, что США потопят все иранские нефтяные танкеры, если Иран не прекратит обстрелы.

«Все просто: если Иран обстреляет американские корабли, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что им нужно сделать, это не стрелять по флоту США», — написал Хегсет в своем аккаунте в соцсети X.

Глава Пентагона подчеркнул, что флот иранских нефтяных танкеров уязвим, и американские самолеты, корабли и подводные лодки способны нанести удар по каждому из них.

Заявлению предшествовала атака на иранский нефтяной танкер у острова Харк, совершенная американскими ракетами. Судно находилось примерно в шести милях от побережья. Утром 5 сентября по нему были выпущены четыре боеприпаса. Погибших и пострадавших нет, экипаж начал эвакуацию. Журналисты на месте сообщили, что признаков возгорания или задымления не наблюдалось.

В ответ на это представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил (ВС) Ирана Эбрахим Зольфагари заявил, что Исламская Республика может нанести новые удары по американским кораблям на Ближнем Востоке, если атаки на иранские морские суда продолжатся. Он также допустил расширение таких атак.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о солидарности России с народом исламской республики. Он отметил мужество и стойкость Тегерана в отстаивании национальных интересов.

Путин подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжает развиваться несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Он также попросил передать привет верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.

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