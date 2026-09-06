Пьяный водитель без прав насмерть сбил 8-летнего мальчика в Красноярском крае

Фото: Telegram/ Официальный канал Госавтоинспекции Красноярского края / gibdd124

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Ребенок шел по обочине, когда на него наехал автомобиль. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

В селе Шалинское Манско-Уярского округа Красноярского края 24-летний водитель автомобиля Lada Priora, не имеющий прав на управление транспортным средством, сбил 8-летнего мальчика. Ребенок шел по обочине дороги по улице Щетинкина в попутном направлении.

По данным региональной Госавтоинспекции, опубликованным в Telegram-канале, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,051 мг/л. После наезда на ребенка автомобиль продолжил движение, врезался в дорожное препятствие и затем столкнулся с припаркованной машиной Honda.

Мальчика оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — от полученных травм ребенок скончался.

На месте работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ярославле автомобиль Mercedes врезался в остановку у торгово-развлекательного центра. Авария произошла на Тутаевском шоссе. Один человек погиб на месте, еще один пострадал. Предположительно, авто двигалось на высокой скорости. Сотрудники МЧС эвакуировали одного из пострадавших на носилках, обстоятельства уточняются.

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