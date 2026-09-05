Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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Еще один человек пострадал.
Женщина погибла, еще один человек получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.
В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Еще один пострадавший мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания медицинской помощи он был направлен в городскую больницу № 2 Белгорода.
Оперативный штаб региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прифронтовом селе Скельки Запорожской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате удара повреждения получили здания общеобразовательной школы и детского сада «Калинка». У сооружений пострадали кровля, остекление и межпотолочные перекрытия. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что пострадавших нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.