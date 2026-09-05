Турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч найден мертвым в Стамбуле

Фото: legion-media/Photo 12

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Российским зрителям артист запомнился благодаря роли Чолака в сериале «Слово».

Турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч, известный российским зрителям по сериалу «Слово» и фильму «Зимняя спячка», был найден без признаков жизни в своей квартире в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

Инцидент произошел около 17:00 по московскому времени в районе Нуртепе стамбульского округа Кягытхане. По данным издания, 51-летний артист перестал выходить на связь с четверга. Его подруга пришла к нему домой и, не получив ответа на звонки, открыла дверь ключом. В квартире она обнаружила актера неподвижно сидящим в кресле в гостиной и вызвала экстренные службы.

Прибывшие медики констатировали смерть Кылыча. По факту произошедшего начато расследование.

Российской аудитории актер стал известен благодаря роли Чолака в турецком сериале «Слово» (Söz). Также он сыграл Эргуна Плака в сериале «Восьмидесятые» (Seksenler) и Салиха Бозока в исторической драме «Прощание» (Veda).

Кроме того, Кылыч принимал участие в фильме режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка» (Kış Uykusu), который получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский режиссер, сценарист и музыкант Тони Гатлиф скончался в возрасте 77 лет. Причина ухода из жизни не уточняется, однако ранее было известно о проблемах Гатлифа со здоровьем. За свою карьеру режиссер создал около двадцати фильмов, многие из которых были посвящены культуре цыган. Среди его известных работ — картины «Гаджо Дило», «Принцы» и «Изгнанники».

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